Tragedia na pokazach lotniczych w RPA. Nagranie świadka katastrofy

Dramatyczny finał pokazów lotniczych w RPA. Podczas sobotniego wydarzenia West Coast Air Show w Saldanha doszło do tragicznego wypadku. Agencja AP udostępniła nagranie świadka całego zdarzenia. Widać na nim, jak samolot Samolot Atlas Impala Mk I, pilotowany przez doświadczonego pilota Jamesa O'Connella, rozbił się podczas wykonywania akrobacji. Tuż po uderzeniu o ziemię, maszyna zapaliła się i jej pilot zginął na miejscu. James O'Connell był emerytowanym oficerem Sił Powietrznych RPA z ponad 36-letnim doświadczeniem w lotnictwie. W trakcie pokazu wykonywał manewr powolnej beczki na niskiej wysokości z wypuszczonym podwoziem. Po wyprowadzeniu samolotu do lotu poziomego maszyna zaczęła się zniżać, co doprowadziło do uderzenia w ziemię i natychmiastowego pożaru. ​Obecnie trwa śledztwo prowadzone przez Południowoafrykański Urząd Lotnictwa Cywilnego (SACAA) oraz jednostkę ds. wypadków Sił Powietrznych RPA w celu ustalenia dokładnych przyczyn tragedii.