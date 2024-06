Tragedia na drodze. W jednym z aut było dziecko

Do wypadku doszło we wtorek w Mlęcinie. - Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba trafiła do szpitala, druga była reanimowana. Jednym z samochodów podróżowało też dziecko, uskarżało się na bóle - powiedział portalowi TVN24 st. kpt. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.