Tragedia na A6 pod Szczecinem. Kierowca tira zatrzymany

Nowe fakty ws. karambolu na A6 pod Szczecinem. Zatrzymano kierowcę tira, który uczestniczył w zderzeniu siedmiu pojazdów. Zginęło sześć osób z 22 uczestniczących w wypadku

Do karambolu doszło ok. godziny 13. Niedaleko zjazdu na Wielgowo w kierunku Świnoujścia między węzłami Kijewo i Dąbie tir zderzył się z sześcioma autami osobowymi. Rannych zostało aż szesnaście osób. Cztery z nich trafiły do szpitala, a dwunastce (w tym siódemce dzieci) nic poważnego się nie stało. Sześć osób zginęło.