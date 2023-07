Trafili Rosjan w najbardziej czuły punkt. Strzał za 11 mln dolarów [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa wojna w Ukrainie. Wtorek to 510. dzień rosyjskiej inwazji. Dzień po ataku na most Krymski strona rosyjska wspomina już o jego odbudowie. Rosyjski wicepremier Marat Khusnullin oszacował, że będzie kosztowała ona co najmniej miliard rubli, czyli ponad 11 milionów dolarów. Do ataku na kluczową przeprawę doszło w nocy. W wyniku eksplozji zginęli podróżujący samochodem mężczyzna i kobieta. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.