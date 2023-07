RPA: Nie chcemy wojny z Rosją. "Pozwólcie nam nie aresztować Putina"

Aresztowanie Władimira Putina oznaczałoby wypowiedzenie wojny Rosji przez RPA - orzekł prezydent afrykańskiego kraju. Stąd też apel Cyrila Ramaphosy do MTK, by zdjęto z RPA obowiązek uwięzienia rosyjskiego dyktatora - donosi "Jerusalem Post". Putin ma przybyć do RPA na szczyt krajów BRICS w sierpniu 2023 roku.