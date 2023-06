Trafił do szpitala za 23 zł. Absurdalny napad w Pszczynie

W centrum Pszczyny (woj. śląskie) doszło do napadu rabunkowego. Jeśli jednak ofiara została wybrana przypadkowo, to sprawca wyjątkowo źle trafił, gdyż zaatakowany rowerzysta nie posiadał przy sobie wielu wartościowych rzeczy do zabrania. Napastnik najpierw przewrócił swoją ofiarę, a następnie, gdy ta upadła na ziemię, podszedł do niej i zaczął brutalnie kopać ją po głowie.