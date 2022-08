Wanda Traczyk-Stawska: Nie wolno nas napuszczać na Niemców

Zaznaczyła, że to właśnie Niemcy, kiedy w Polsce był stan wojenny, "pierwsi udzielili nam pomocy". - Kiedy widzieliśmy, jak stoją pod ambasadą niemiecką, żeby wyjechać z NRD do RFN, to kto im przyniósł gorącej herbaty? Kto zaprosił tych z NRD do swoich domów na spanie? Od tego czasu i Niemcy, i my widzimy siebie jako sąsiadów, którzy sobie razem pomagają. Nie wolno nas napuszczać na Niemców - przekonywała weteranka Powstania Warszawskiego.