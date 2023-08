Trąba powietrzna w Lubelskiem. "Zerwało dach kościoła i rzuciło nim w bank"

- Akcja ratunkowa strażaków trwała do godz. 2 w nocy w poniedziałek. A także przez cały dzień w poniedziałek i do późnego popołudnia we wtorek. Na tę chwilę działania są zakończone, ale ciągle jesteśmy w gotowości, by nieść pomoc mieszkańcom - podkreślają strażacy z OSP Siemień.