Odcięty prąd na osiedlu Mieszkanie Plus. "Nie działają windy i światło"

Co na to PFR Nieruchomości? - Potwierdzam, że na osiedlu przy ul. Puszczyka w Gdyni doszło do nieuprawnionego wyłączenia prądu w częściach wspólnych budynków. Obecnie trwa jego przywracanie. Jednocześnie wzywamy Energę Operator, dostawcę energii elektrycznej, do złożenia pilnych wyjaśnień w zakresie zaistniałej sytuacji. Wszystkie otrzymane od dostawcy rachunki są bowiem regulowane na bieżąco - przyznaje Ewa Syta, przedstawicielka PFR Nieruchomości w rozmowie z portalem Trójmiasto.pl.