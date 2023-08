Połamali kobiecie nogi bejsbolem. Są poszukiwani

Na zabezpieczonym przez funkcjonariuszy nagraniu widać, jak najpierw do drzwi puka jeden ze sprawców. Mężczyzna rozgląda się wokół, ale zdaje się, że nie widzi kamery. Gdy drzwi otwierają się, do kafejki wpada jego wspólnik - zamaskowany i uzbrojony w kij bejsbolowy. Nie widać, co się dzieje w środku. Po chwili jednak pierwszy ze sprawców nakłada kominiarkę, wchodzi do lokalu i zamyka za sobą drzwi.