Młody rolnik omal nie stracił ręki. Interweniował LPR

Policja apeluje o ostrożność podczas żniw

Żniwa to czas intensywnych prac polowych i gospodarczych. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Niestety, w tym czasie często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny - przestrzega policja, apelując do wszystkich rolników o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.