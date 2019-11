WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze krystyna pawłowicz + 3 stanisław piotrowiczborys budkatłit Natalia Durman 54 min. temu "Totalna hipokryzja". Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz w TK. Borys Budka komentuje - To pokazanie, że Kaczyński i jego partyjni koledzy cenią wierność. Nie mają granic - nie tylko obciachu, ale upartyjnienia TK. Pawłowicz... Rozwiń Prof Jest taka Plast To jest Pokaz … Rozwiń Transkrypcja: Prof Jest taka Plast To jest Pokazanie tego że Kaczyński Partyjni koledzy Cenią wierności absolutnie nie ma Żart Granit jeśli chodzi o poziom Nie już nie ty OBD Bo to jest to jest kwestia oceny ale tego Jak bardzo można uparty i nic trybunał Pani Pawłowicz Jest osobą która nie ma żadnych cech Pan Piotrowicz Partyjny Czyli teraz wysyła się Do Trybunału Konstytucyjnego wbrew nawet swoją elektorat Łamie się również prawo które Nie zostało przez obecną władzę w Bo przypomnę że to Piotr Pawłowicz Reszta Tak Co chcieliby i Sądu Najwyższego panią prezes Że przepycha Siłę przymusowym Spoczynku dla Nie sędziów sądu najwyższego Nie zauważy G65 Ta górna granica w Jak sądzie najwyższym dotyczy również sędziów Trybunału Konstytucyjnego Nie można kandydować Do sądu o Trybunał Konstytucyjny Mając ukończone 5 lat i oni Będą uda Że 67 jest mniejsze niż 6 Piękna To pa ReTo Prezydent Andrzej Duda W blasku kamer będzie przy Myślę Osłoną nocy tak jak zrobił to w Nie trzech sędziów dublerów Pan prezydent Duda pewnie będzie przyjmował może się nie będzie cieszył Z tego co pamiętam To przyjmowało z uśmiechem Członków krainę nowej Krajowej Rady Sądownictwa Plus pana Piotrowicza czy Panią Pawłowicz przypomnę że Jako Komis Sprawiedliwości i praw człowieka i jeździł konsultant Z prezydentem różne rzeczy na polecenie prezesa i toby Widać że ta to dobre samopoczucie prezydenta jakoś nie jest wzruszone tym Były prokurator stanu wojennego doprowadza Stacji wymiaru sprawiedliwości Ale trochę sobie nie jestem w stanie wyobrazić że prezydent Pokazywał że Wstydzi się tego że przyjmuje tak To będzie No to zobaczymy co pan prezydent zrobi być może Piotrowicz i Pawłowicz będzie witała orkiestra Górnicza Na dziedzińcu Ale Mówiąc poważnie Czy to będzie zaprzysiężenie w nocy czy czy w św Kamer to nie Że do Trybunału Mogą dostać się osoby które Nie mając opinie Nie ma Nie Lakowane i opinii nie mają nieskazitelnego I nie mają przede Cechy niezbędne dla sędziego czyli oderwanie Polityk