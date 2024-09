"Totalna destrukcja". Generał alarmuje ws. Rosji

- Jeżeli Ukraińcy osiągną powodzenie i zaczną rozstrzygać tą wojnę według swojego planu strategicznego, będą starali się odtworzyć granicę sprzed 2014 roku, co wydaje się rzeczą naturalną, to Rosjanie będą zmuszeni do objęcia totalną destrukcją praktycznie całego terytorium Ukrainy - mówił w programie "Newsroom" WP były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych generał Jarosław Kraszewski. - Ta destrukcja będzie skierowana przede wszystkim na elementy infrastruktury krytycznej, czyli wszystkie te rzeczy, które służą społeczeństwu, żeby normalnie funkcjonować - wyjaśnił. Paweł Pawłowski pytał, czy Putin może zdecydować się też na użycie przeciwko Ukrainie taktycznej broni jądrowej. - W mojej opinii Rosjanie sami nie są pewni stanu technicznego tego uzbrojenia i obwijają się, że może dojść do niekontrolowanej detonacji i rozpoczęcia reakcji atomowej w miejscu w którym oni próbują wystrzelić taką broń - odparł generał.

Rozwiń