Toruń. Wtargnął do szpitala, krzyczał: "suweren przyszedł na kontrolę". Usłyszał zarzuty

- Po tym, jak pracownikom nie udało się tych osób wyprosić, wezwano straż miejską, ale zanim interwencja doszła do skutku, intruzi opuścili szpital. Gdy portier starał się zatrzymać grupkę, jeden z mężczyzn popchnął go - przekazała rzeczniczka.

Wtargnął do szpitala, chciał podpalić urząd

Mężczyzna relacjonował swoją wizytę w mediach społecznościowych. "Do prezydenta Torunia. Słuchaj. Wszedłem do swojego własnego szpitala, bez maski, bo to jest mój szpital i tych ludzi, a nie twój. Nadchodzi decentralizacja systemu i macie to zrobić w sposób pokojowy. Jak nie, to będą się paliły te urzędy. Będą się paliły" - groził w nagraniu.