Toruń: wandale zniszczyli rzeźbę na nagrobku prof. Lecha Morawskiego

Nagrobek prof. Morawskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego zniszczono w piątek po południu. - Jakim trzeba być człowiekiem, żeby znieważyć czyjś grób? - zastanawia się Ewa Morawska, wdowa po profesorze. Policja szuka wandali.

- Chciałabym powiedzieć tej osobie, która to zrobiła, że jest to wyraz najniższych instynktów. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby znieważyć czyjś grób? Rozumiem, że ktoś mógł się z moim mężem nie zgadzać za życia. Nie mogę jednak pojąć, czemu teraz działa w takim sposób. Jestem tym zdruzgotana i załamana tym, co tutaj zobaczyłam - powiedziała Ewa Morawska.