Toruń. Mateusz Morawiecki gratulował Bartoszowi Zmarzlikowi. Słychać było gwizdy

Toruń. Mateusz Morawiecki wręcza trofeum Bartoszowi Zmarzlikowi. Gwizdy części kibiców

Morawiecki sukces Zmarzlika skomentował również w mediach społecznościowych. "Zrobił to! Jest Wielki! Fantastyczny! Po raz drugi najlepszy na świecie! Po niezłym starcie przyciął do krawężnika i na przeciwległej prostej wyprzedził po wewnętrznej Madsena i Woffindena. Duńczyk próbował jeszcze odpowiedzieć na drugim okrążeniu, ale Polak jeszcze zbliżył się do Lindgrena. Zmarzlik i Lindgren wjeżdżają do finału, ale to Polak jest mistrzem świata. Mistrz, nasz mistrz" - napisał polityk.