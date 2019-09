Toruń. Auto płynęło Wisłą bez kierowcy. Samochód wyciągnęli strażacy

Samochód w Toruniu zjechał z punktu widokowego i wpadł do Wisły. W pewnym momencie zatonął, ale wyciągnęli go strażacy. W środku nie było nikogo. Do tej pory do służb nie zgłosił się właściciel pojazdu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Toruń. Samochód stoczył się z tarasu widokowego i wpadł do Wisły (East News)

O niecodziennym zdarzeniu strażaków poinformowały osoby postronne, które zobaczyły auto płynące środkiem Wisły w Toruniu. Okazało się, że samochód stoczył się z tarasu widokowego. Przez jakiś czas samochód unosił się na rzece, ale potem zatonął - podaje portal expressbydgoski.pl.

Na miejsce zdarzenia została ściągnięta specjalna grupa płetwonurków. Samochód został wyciągnięty na brzeg, ale okazało się, że w środku nikogo nie było. Również bagażnik auta był pusty. Do tej pory do służb nie zgłosił się właściciel pojazdu.

To nie pierwszy raz, kiedy doszło do podobnej sytuacji w Toruniu. W styczniu 2015 r. samochód również stoczył się do Wisły. Właściciel auta początkowo zgłosił kradzież pojazdu. Dopiero później policja połączyła sytuację z doniesieniami przechodniów, którzy widzieli auto unoszące się na rzece.

Zobacz także: Reparacje wojenne. Motyw złego Niemca wraca jak bumerang

Źródło: expressbydgoski.pl