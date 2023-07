Torpedował konferencję opozycji. "Nie mam za co przepraszać"

Politycy Koalicji Obywatelskiej w ostatnich dniach zorganizowali konferencję prasową nt. składowisk odpadów w Polsce. Wystąpienie przerwał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Między politykami doszło do awantury. O niecodziennej sytuacji polityk Suwerennej Polski opowiedział w programie "Tłit" WP. Dziennikarz Wirtualnej Polski Patrycjusz Wyżga wprost zapytał wiceministra, dlaczego psuje panujące w kraju obyczaje polityczne. - Co złego jest w tym, że minister pojawia się i tłumaczy, jaka była prawda, dementuję informację na bieżąco - przekonywał Ozdoba. Podkreślił, że nie zamierza przepraszać za swoje zachowanie. - Nie mam za co przepraszać - oznajmił wiceminister w rozmowie z WP.

