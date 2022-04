Tornado uderza w Scholza. "Problem jest w urzędzie kanclerza"

Decyzja Ukraińców wywołała szeroką dyskusję na temat prowadzonej przez Berlin polityki. Coraz głośniej słychać krytykę poczynań kanclerza Olafa Scholza. Co zaskakujące wśród nich najgłośniej wybrzmiewają te z obozu rządowego, a dokładnie od koalicjanta.

Polityk Zielonych - Anton Hofreiter - zarzucił kanclerzowi brak przywództwa w polityce wobec Ukrainy. - Scholz mówi o odwróceniu trendu, ale nie realizuje go w wystarczającym stopniu i istnieje wyraźna potrzeba większego przywództwa - powiedział Hofreiter w czwartek w programie "RTL Direkt".

Jednocześnie przewodniczący Komisji do Spraw Europejskich w Bundestagu ostrzegł przed konsekwencjami bierności Scholza, które prowadzą do pogorszenia się wizerunku Niemiec: - Tracimy obecnie bardzo dużo prestiżu wśród wszystkich naszych sąsiadów - stwierdził Hofreiter.

- Problem tkwi w biurze kanclerza - powiedział polityk Zielonych. - Musimy teraz wreszcie zacząć dostarczać Ukrainie to, czego potrzebuje, a to obejmuje broń ciężką. Berlin musi przestać blokować embargo energetyczne, zwłaszcza na ropę i węgiel - dodał. Słowa te cytowane są teraz przez wszystkie niemieckie media.

Polityk Zielonych stwierdził także, że rozmowach z innymi parlamentarzystami europejskimi wszędzie zadaje się obecnie pytanie: "Gdzie właściwie są Niemcy?" - Jest to nie tylko problem ludzi na Ukrainie, ale także problem dla nas - zauważył.

"Najgorsze co mogą zrobić teraz Niemcy, to wycofać się do kącika dąsania się"