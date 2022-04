Policzek dla Niemiec. "Są uzależnieni od Rosji, Putin jest dla nich jak diler"

Jego zdaniem, to też ciekawy zabieg dyplomatyczny ze strony Ukrainy. - Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze do niedawna wyjazd europejskich polityków do Kijowa był uważany za szalone ryzyko. Kiedy premierzy Polski, Czech i Słowenii pojechali na Ukrainę, spadła na nich fala krytyki. Obecnie Zełenski odwrócił to w ten sposób, że to on decyduje, kto może przyjechać do Kijowa, a kto nie. A kolejka chętnych jest coraz dłuższa… - ocenia Zaborowski.