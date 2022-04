Burza w Niemczech po oświadczeniu Ukraińców

Do Ukrainy dotarła za to delegacja składająca się z trzech polityków z Berlina: Antona Hofreitera z Partii Zielonych, Michaela Rotha z SPD i Marie-Agnes Strack-Zimmermann z FDP, która skomentowała decyzję Kijową, nazywając ją "niezwykłym wydarzeniem". - To nie jest przyjacielska sytuacja, ale wszędzie nerwy są napięte. Dlatego w tym przypadku zalecam załatwienie sprawy w kuluarach - stwierdziła na antenie stacji ZDF Strack-Zimmermann.