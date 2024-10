Generał wywołał burzę. "Nie powinniśmy ludzi uspokajać"

Nie milkną echa słów szefa Sztabu Generalnego WP. Jak stwierdził gen. Wiesław Kukuła, "wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa". - Traktuję to raczej jak ostrzeżenie. Rozmawiałem o tym z generałem Kukułą i usłyszałem, że to jest kwestia trybu przypuszczającego i ostrzeżenia - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MON Cezary Tomczyk. Podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji "jest realne". - Mówię to w imieniu swoim, ale też w imieniu kierownictwa (resortu obrony narodowej - red.). My dzisiaj na pewno nie jesteśmy tymi, którzy powinni ludzi uspokajać, ale na pewno nie jesteśmy też tymi, którzy powinni ludzi straszyć - oświadczył Tomczyk. Zapewnił, że rząd robi wszystko, żeby Polska była bezpieczna.

