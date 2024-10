Śledczy zajmą się Macierewiczem. "Ogromna skala oszustw"

W resorcie obrony narodowej powstaje raport na temat działalności podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Wiceminister Cezary Tomczyk poinformował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że dokument jest już gotowy i zostanie opublikowany w ciągu "kilkunastu dni". Dodał, że obecnie prawnicy piszą zawiadomienia do prokuratury na podstawie ustaleń, które zawarto w raporcie. - Skala nieprawidłowości i oszustw, z którym mieliśmy do czynienia przez lata, jest ogromna (…). Zawiadomienia nie dotyczą tylko samego Antoniego Macierewicza (...). Na pewno będzie więcej niż kilka zawiadomień do prokuratury - przekazał wiceszef MON. Tomczyk ocenił, że podkomisja działała "w kompletnym chaosie", a łączne koszty związane z jej działalnością są szacowane na około 100 mln złotych. - Trudno sobie wyobrazić, że można stworzyć taki twór, który przez tyle lat regularnie oszukuje opinię publiczną, bierze za to pieniądze, a jeszcze publicznie chwali się go, jako twór, który "ma dojść do prawdy" - mówił Tomczyk, nawiązując do słów Jarosława Kaczyńskiego. - W sprawie podkomisji smoleńskiej doszliśmy do prawdy - zapewnił.