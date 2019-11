WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze antoni macierewicz + 3 tomasz zimochmarszałek senior Sejmupierwsze posiedzenie Sejmu oprac. Krystian Winogrodzki 52 min. temu Tomasz Zimoch rozczarowany przemówieniem Antoniego Macierewicza. "Jestem zawiedziony" Poseł-elekt z list Koalicji Obywatelskiej przyznał, że Antoni Macierewicz bardzo słabo mówi do mikrofonu. - Nowi posłowie mieli szkolenie,... Rozwiń Nowa rola Więc może Na pewno duże … Rozwiń Transkrypcja: Nowa rola Więc może Na pewno duże przeżycie bo ślubowanie dla mnie to po raz pierwszy Nie ukrywam że Trochę włoskie żył Z emocji Ale jestem bardzo rozczarowany przemówienie marszałka sejmu Myślę że Jeżeli Chodziło o to że to ma być przemówienie Wciągające zachęcające to Ja jestem zawiedziony A poza tym Relapse Pan marszałek senior Tak fatalnie mówi do mikrofonu Nowi posłowie mieli szkolenie jak tutaj wszystko przebiega mi się wydaje że marszałka seniora trzeba by było przeszkolić Usługi micro Na początku marszałek senior pominąłem prezydenta Andrzeja Kwaśniewskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnar Aleksandra Kwaśniewskiego Andrzeja będę starał się być tutaj Aleksandra Kwaśniewskiego No ale nie przywitał także pani prezes pani prezes sądu najwyższego Nie przywitał tak że prezesa naczelnego sądu administracyjnego To jest niedopuszczalne Nie przywitał także pana Adama bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich Jeśli się mówi o jedności Jeśli się mówi od O miłości do Polski Jeśli się mówi o Konstytucji to trzeba po prostu także i w tym przemówieniu pierwszego dnia Zwracać uwagę także I to bardzo Mocno Także nas Nawet jeżeli nazwiemy to tylko grzecznościowe Powoływał się Antoni Macierewicz na Konstytucję jak mam to od No żałuję że nie powoływał się na Konstytucję Do tej pory Dlaczego tę konstytucję a on i jego ugrupowanie łamał Jeżeli mówi się o Konstytucji To trzeba pamiętać o tym Przynajmniej 13 razy Prawo i Sprawiedliwość konstytucję złamało w poprzedniej kadencji To jest chyba rachunek sumienia być może pokuta do odrobienia