Tomasz Zimoch dołączy do Polski 2050? Hołownia: "Tomek jest trochę jak kot"

Szymon Hołownia coraz prężniej poczyna sobie na polskiej scenie politycznej. Po niedawnym odejściu Tomasza Zimocha z klubu Koalicji Obywatelskiej pojawiły się plotki, że poseł już wkrótce może dołączyć do Polski 2050. Czy tak właśnie będzie? - Tego nie wiem. Jest bardzo ciekawym politykiem, dlatego że jest politykiem obywatelskim. Z wielkim smutkiem i niesmakiem obserwowałem ten cały festiwal poniżeń, który zafundowali mu jego byli koledzy z PO, wyzywając go od celebrytów - mówił Hołownia w programie WP "Tłit". Podkreślił, że w jego opinii "Tomek jest trochę jak kot, chodzi swoimi drogami, ma swoje pomysły (…) My się znamy i rozmawiamy od wielu miesięcy, natomiast jaką decyzję podejmie, nie wiem - tłumaczył działacz.