Tomasz Siemoniak o zmianie terminów wyborów: to spekulacje - To są absolutnie spekulacje. Takie ryzyko jest mało prawdopodobne. Kampanię można prowadzić bez wielkich zgromadzeń - stwierdził Tomasz... A czy bierze pan pod uwagę to że w … Transkrypcja: A czy bierze pan pod uwagę to że wybory będą przesunięte że być może nie da się w takich warunkach za chwilę prowadzić kampanię Co to są absolutnie spekulacje Sądzę że Takie ryzyko jest bardzo mało Kampanię wyborczą można prowadzić też bez wielkich zgromadzeń Jest internet są media Sądzę że to Ważne żeby tylko nikt z kandydatów Nie był poszkodowany Z tym że jakiś regulacji miał Kampanie da się internetowo prowadzić ale już jest zapobiegać Korona wirusowi internetowo się nie da jak Pan patrzy Co się dzieje Mam takie poczucie przekonanie że Polska jest przygotowana na Korona Nie wiem czy jest jakiekolwiek państwo na świecie które mogłoby Tak o sobie powiedzieć bo to jest coś nowego Groźnego Coś Gdzie ta ludzka władza i nauka nie sięga i nie ma wszelkich narzędzi Jeśli Coś Pozytywnie odnotowuje Tym co mówią że To taką zmianę retoryki bo jeszcze parę dni temu Jesteśmy przygotowani albo świetne procedur Wszystko działa i tak da Tak Każdej z wielu spraw przez ostatnie lata Takie poczucie Jakiś nieuzasadnionej mocy sukcesu i i własnej wartości Ten poniedziałek pokazał że można posłuchać Trzeba się komunikować trudno I też Patrząc na to jak inni przywódcy światowi europejscy się komunikują Na dłuższą metę lepiej być uczciwy wobec własnych ograniczeń Niż cały czas udawać że się wszystko wie wszystko zrobił że jest się najlepszym na