Tomasz Siemoniak o kłótni prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS - Nie wierzę w awanturę prezydenta z prezesem Kaczyńskim o dofinansowanie TVP. To raczej gra polityczna, na wzmacnianie wizerunku Dudy, na... Rozwiń Potem spotkaniu Andrzej Duda Jaros … Rozwiń Transkrypcja: Potem spotkaniu Andrzej Duda Jarosław Kaczyński po liście pracowników TVP że bez tych pieniędzy będą Myśli Prezydent podpisze czy nie podpisze bo czas się kończy już musi właściwie ostatnie godziny do tego żeby podał To ma problem z tym skoro Nie ma decyzji Jutro mija termin Ja nie wierzę Też w jakiś dramatyczne awantury I spotkania prezydent Owszem rozmawiają na to Wydaje mi się że Taki scenariusz o których Media Straszy że nie wystawi Andrzeja Prezydent Są raczej taką grę Na wzmacnianie Andrzeja Dudy i pokazywanie żon jest Że komu niezależny I że zrobił awanturę prezesowi i prezes po chwili Wydaje mi się to kompletnie mało prawdopodobne Ale czy próba sił w takim razie Kto jest silniejszy was w takim razie Apel pracowników TVP Bogu ducha Temu że sytuacja TVP jest w takim a nie w innym systemie finansowym To rozumiem walczą o swoją firmę to jest inna Nie mają wpływu na sytuację mogą tylko Apollo Natomiast ja nie wierzę Że jest jakakolwiek poważna rozbierz Z prezydentem Andrzejem Dudą Prezesem I co to jest polityczny obóz polityczny PiSu ma wielki problem co Z tym że Polacy zobaczyli Wyraźną alternate Albo 2 miliardy dla Propagand Albo 2000000000 na onkologii służby zdrowia I dziś gdy wszyscy o służbie zdrowia Conte Koronawirus Gdy widać że to też wymaga Między Oni muszą z tego jakoś wybrnąć i próbują prezydenta Dudy Budować jako tego który Jest niezależny proszę Prezes sam przyjechał kiedyś prezydent jeździł w różne miejsca do prezesa teraz prezes przyjęć I ten rzekomo twardy prezydent po kilkunastu minutach mówi Bo przecież Co tak