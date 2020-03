WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze tomasz siemoniak + 2 marek kacprzakduda andrzej oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Tomasz Siemoniak o drwinach z prezydenta Andrzeja Dudy na pustym peronie - To wina sztabu. Jak można prezydenta tak potraktować, w tak nieodpowiedzialny, niepoważny sposób - stwierdził poseł PO Tomasz Siemoniak... Rozwiń Skoro pan mówi o tym jak Twitter r … Rozwiń Transkrypcja: Skoro pan mówi o tym jak Twitter reaguje jak funkcjonuje to nie wiem czy panele widział wczoraj to się działo wokół prezes Andrzeja Dudy które podpisały ustawę czy też dokument który ma przywracać połącz Kolejowe Drwiny kpiny i głównie ze strony opozycji A niektórzy mówili wprost że może lepiej Trzymać się z tymi pinami Prezydent Duda razem z władzą przywraca Czy też chcę przywrócić połączenie kolejowe tam gdzie Platforma jest zlikwidować Przecież kompletna lipa Tak gdyby jest Chciał rok temu prezes Kaczyński ogłosił swoją słynną Gdzie mieli PK Nic z tego vlog Połączenia Potrzebna ważna rzecz popiera liśmy to mówiliśmy Nic się nie I tak samo te Kampanii Nagle ogłasza się program kolej Absurd jeżeli I ja się nie dziwię i Ja odnosiłem Na Twitterze tylko Nieporadności sztabowców prezydenta No jak można tak prezydenta pod AGD Zniknęły już w to się nie zniósł tutaj z realizatorów tego tego Jak może tak prezydenta potraktować Tak nie Natomiast To w takim razie za to powinien powiem ci odpowiedział Za to niech tam się przez prezydenta Dudy rozliczają robi Przedsięwzięcie kampanii Gdzie są me Gdzie są PK To teraz 2 miesiące przed wyborami się mówi o że będą Koleje No naprawdę Granica Składanie pustych I prezydent nie płaci za to że przy biurku siedział na pustym Tylko Firmuje puste obietnice