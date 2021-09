Tomasz Siemoniak gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? W Karpaczu we wtorek rozpoczęło się XXX Forum Ekonomiczne. Białoruś ma na nim reprezentować "agent KGB" Jurij Woskriesienskij. Mężczyzna ma przebywać w Polsce całkowicie legalnie. Polskie służby nie mają bowiem dowodów na to, że jest powiązany z reżimem Łukaszenki.