KE chce kar dla Polski. Ziobro: to zamach na porządek prawny

Komisja Europejska zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej. Zbigniew Ziobro stwierdził, że "jest to kolejny przejaw agresji". - To próba ograniczenia naszej suwerenności i zamach na polski porządek prawny - ocenił minister sprawiedliwości.