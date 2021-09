Uchwała anty-LGBT. Wicemarszałek Małopolski apeluje o jej unieważnienie

We wtorek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz zorganizował konferencję prasową, na której poinformował, ile Polska może stracić na tzw. uchwałach anty-LGBT. To pokłosie reakcji Komisji Europejskiej, która w piątek przesłała w tej sprawie pisma do marszałków Małopolski, Podkarpacia, a także województw łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.