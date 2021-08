Konflikt w Małopolsce. Tomasz Urynowicz opuścił klub radnych PiS

- Występuję z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, co to dla mnie znaczy. Jestem świadomy tej odpowiedzialności. Podjąłem decyzję, by kroczyć pomiędzy dwoma żywiołami: szaloną lewicą i nieodpowiedzialną prawicą. Chcę iść środkiem, opierając się o konkretne działania, odpowiedzialność wobec was. Wybieram Małopolskę, wybieram Kraków - oświadczył polityk.