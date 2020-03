WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 tomasz siemoniakmarek kacprzak oprac. Violetta Baran 2 godziny temu Tomasz Siemoniak doradza europosłance PiS Beacie Mazurek - Kompromituje się takimi wpisami. Wstyd, że polityk, w taki sposób potrafi odnosić się do innej osoby - stwierdził Tomasz Siemoniak oceniając... Rozwiń Mazurek napisał Tak w bulu i nadzi … Rozwiń Transkrypcja: Mazurek napisał Tak w bulu i nadzieji info Że jakieś fatum krąży nad platformą wcześniej Komorowski teraz kidawa-błońska kandydatka swoją słabość intelektualną Przygotowania udowadnia praktycznie każdego dnia Zmienność poglądów tak że ją Wiarygodność praktycznie żadna i co Byłeś rzecznik prawa i Nata Diagnozę polityczną candida Naprawa Taki mi wpisał Naprawdę wstyd naprawdę wstyd Że Polit Który kiedyś sprawował ważne fu Dziś też jest w Parlamencie Europejskim W taki sposób potrafi Do innej osoby Nie nie powinno się takich rzeczy Jakoś specjalnie komentować to kompromituje panią Beatę mazurek Jakaś frustracje jakaś z Nie podoba mi się bardzo taki Może to nie jest taki argument do końca ale jeszcze kobieta kobietę Jaki sposób ataku Pełna żenada Odradzam Pani Maciej Mazurek Twitter a gdy nachodzi ją taka żółwik frustracja Przeczytać książkę Zajmij się czymkolwiek innym A może pani Mazurek nie wysłuchała prezydenta Dudy który operował merytorycznymi spoko Wyborcza Nie wiem kto kogo tam słucha no to Wydaje mi się że Wszyscy politycy powinni tego stylu tego typu Obecności w internecie w mediach Zdecydowanie unika To Zostaje to wraca I za rok będzie wstyd pani Beacie Mazurek że być może wierzę w to urzędującej prezydent Tak pisała jak to się Tweety nie płoną