Tomasz Sekielski zabiera głos ws. Tomasza Lisa. "Nie zamierzam udawać"

Tomasz Sekielski zastąpił Tomasza Lisa i objął stanowisko redaktora naczelnego "Newsweeka" w lipcu. Jak pisze w swoim pierwszym "wstępniaku" do nowego numeru, "przyszedł do redakcji w trudnej sytuacji". Odniósł się bezpośrednio do informacji dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka, który ujawnił aferę wokół Tomasza Lisa.