Tomasz Sekielski wrzuca zdjęcie. Trwają prace nad kontynuacją "Tylko nie mów nikomu"

"Adam Galica nawiguje dronem. Działamy. Film sam się nie zrobi" - napisał na Instagramie Tomasz Sekielski. Wrzucił też do sieci zdjęcie z prac nad kolejną częścią filmu o pedofilii.



Czy temat filmu będzie taki sam, jak w pierwszej części? Wszystko wskazuje na to, że bardzo podobny.

- Kolejny film dotyczący przestępstw seksualnych duchownych zostanie wyemitowany jesienią. Mówiłem o tym, że będzie to październik, ale być może będzie to listopad, bo nie zamierzamy się spieszyć. Pewnie zakończymy to trzecią częścią jesienią 2020 roku - powiedział Sekielski.