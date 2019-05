Tomasz Sekielski i "Tylko nie mów nikomu". Doniesiono do prokuratury ws. bp. Jana Tyrawy

Pełnomocnik mężczyzny, który w dzieciństwie był molestowany przez księdza, złożył w prokuraturze pismo ws. bydgoskiego biskupa Jana Tyrawy. Po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" zarzucono mu ukrywanie byłego już księdza Pawła K. przed wiernymi.

Adwokat Janusz Mazur poinformował, że w środę złożył pismo do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Wezwał w nim prokuratora do przystąpienia do sprawy cywilnej byłego ministranta, który twierdzi, że był wykorzystywany seksualnie przez byłego księdza Pawła K.