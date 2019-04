Ksiądz z Sępólna Krajeńskiego miał wysyłać dzieciom niestosowne wiadomości

Wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim (woj. kujawsko-pomorskie) został zwolniony z pełnienia swoich obowiązków. Bydgoska kuria wszczęła wobec księdza wyjaśniające dochodzenie kanoniczne. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też policja.

Decyzję o zwolnieniu wikariusza podjął kilka tygodni temu biskup diecezji bydgoskiej Jan Tyrawa - podaje radio Weekend FM. Ksiądz odszedł nagle z parafii, co spowodowało spekulacje wśród mieszkańców. Weekend FM dotarł do SMS-ów, które wysyłał ksiądz do nieletnich. Jak twierdzi dziennikarz stacji, mają one kontekst seksualny.