Tomasz Sekielski i jego film. "Tylko nie mów nikomu" wprowadza kampanię na nowy poziom. Schetyna uderza w PiS

– Nie odpuścimy tego tematu – przekonują nas sztabowcy Koalicji Europejskiej. Mowa o problemie pedofilii, który jeszcze mocniej wybrzmiał po premierze filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Politycy opozycji wzywają Jarosława Kaczyńskiego do działania. O bierność oskarżają policję i prokuraturę.

Lider PO Grzegorz Schetyna (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)

– Każdy, kto podnosi rękę na polskie dzieci, podnosi rękę na państwo polskie. Musimy zadbać i zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i rozprawimy się z pobłażaniem i zmową milczenia – mówił Grzegorz Schetyna podczas regionalnej konwencji Koalicji Europejskiej w Szczecinie.

Lider PO kolejny dzień mówi o problemie pedofilii. Sztabowcy opozycji przekonują nas, że przez film Sekielskiego o kapłanach-pedofilach, temat ten siłą rzeczy stał się tematem kampanijnym.

– Wiemy, jak ważny jest to temat. Jak wielkie tragedie się z nim wiążą. Jak wielkie emocje wzbudza. Również przez film Tomka Sekielskiego. Dlatego trzeba o tym mówić – przekonuje nas rozmówca z PO.

Polityka "zero tolerancji" dla pedofilów

– Jeżeli ktokolwiek łamie prawo, narusza cielesność dziecka, jego godność, jest bandytą. Potrzebne jest "zero tolerancji" niezależnie od kampanii – przekonuje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na czym ma polegać program Koalicji Europejskiej dotyczący walki z pedofilią w Kościele? – W każdym miejscu, gdzie żyjemy, nie ma świętych krów. Nie ma osób, które mogą czuć się bezkarni, tak rozumiem ten program. Uwrażliwienie wszystkich i walka z pedofilią, gdziekolwiek by się ona pojawiła – mówi Kosiniak-Kamysz.

Dodaje, że jeżeli to się dzieje w Kościele, to boli jeszcze bardziej. – To są często wychowawcy dzieci. Komu mamy ufać, jeżeli nie opiekunowi religijnemu – zauważa polityk.

Odnosząc się do filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nie nikomu", Kosiniak przyznaje, że pokazuje on, że nie można przejść obojętnie wobec tego tematu niezależnie, czy jest kampania czy jej nie ma. – Kampania się skończy, a problem pozostanie. Jeżeli papież Franciszek od wielu lat heroicznie walczy z pedofilią w Kościele, to trzeba brać z niego przykład. "Zero tolerancji", przestrzeganie prawa i zero pobłażliwości dla kogokolwiek, kto by się takiego czynu dopuścił. Nie stygmatyzujmy żadnej grupy – podkreśla lider PSL.

Atak na szefa MSWiA

Szef PO idzie dalej. Oskarża obecne władze za to, że nad przestępcami trzymany jest parasol ochronny.

– Parasol ochronny trzeba rozpiąć nad dziećmi, żeby nie padały ofiarami pedofilii, nad kobietami, żeby je chronić przed przemocą, wreszcie nad zwykłymi ludźmi, żeby czuli się bezpiecznie. I my to zrobimy. Każda ofiara przestępstwa będzie wiedziała, że stoi za nią murem jej państwo, nasze wspólne państwo – mówił w niedzielę Schetyna.

Odniósł się także do sobotnich słów prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka po premierze filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.

– Wczorajsze słowa prymasa Polski z przeprosinami i deklaracją walki z pedofilią są cenne, ale jasne jest, że minął czas, gdy z tą sprawą mogła poradzić sobie jakakolwiek instytucja samodzielnie. Skuteczne w tej sprawie może być i będzie tylko państwo – podkreślił Schetyna.

Jak stwierdził. "dlatego tak fałszywe są wczorajsze słowa faktycznego władcy dzisiejszego państwa partyjnego w Polsce, słowa pana Kaczyńskiego o seksualizacji dzieci". – Panie Kaczyński, nic pan nie rozumie, nic. Nie wie pan, skąd naprawdę płynie zagrożenie dla polskich dzieci. Dlaczego ucieka pan od problemu pedofilii? Widać, że pan i pana rządy nie rozwiążą tego problemu. My musimy i zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i rozprawimy się z pobłażaniem i zmową milczenia – powiedział Schetyna.

Jak podkreślił w sobotę, "walka z pedofilem to nie jest walka z Kościołem". – W obronie dzieci nie cofniemy się przed nikim. Przed ręką sprawiedliwości żaden pedofil nie schowa się ani w kurii, ani w żadnej partii, ani w Sejmie. Nigdzie – zaznaczył lider PO.

Politykowi odpowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

– Jest czymś wyjątkowo paskudnym, że były szef MSWiA Grzegorz Schetyna na potrzeby walki politycznej sugeruje brak zaangażowania polskiej policji w walkę z przestępczością. W tym z tą wyjatkowo ohydną, pedofilią. Składam wyrazy ubolewania i przeprosin wobec policjantów za te wstrętne polityczne tyrady – napisał Brudziński na Twitterze.

Wedle naszych informacji problem pedofilii będzie nadal podnoszony przez opozycję. – Film Sekielskiego ustawia dyskusję. Ale my nie będziemy mówić tylko o Kościele – przekonują nasi rozmówcy z opozycji.

Kaczyński o seksualizacji

O dzieciach mówił także w sobotę prezes PiS. Ale w zupełnie innym kontekście.

Jarosław Kaczyński przestrzegał przed groźbą przejęcia władzy przez ludzi, dla których "seksualizacja dzieci od kołyski" nie będzie problemem. – Musimy bronić naszego prawa do wychowywania własnych dzieci. Żeby nie wprowadzano tych programów wychowawczych, które będą degenerować, żeby istniało w dalszym ciągu prawo do tego, by istniała normalna rodzina. Tzn. rodzina związana z mężczyzny i kobiety, małżeństwa, normalnego małżeństwa, z dzieci. To też jest dzisiaj zagrożone – przekonywał prezes.

Dodał, PiS nie dopuści do tego, by "pary homoseksualne eksperymentowały z dziećmi, to znaczy je adoptowały".

Partia rządząca – jak pisaliśmy w WP na początku marca – uznała – opierając się na swoich własnych badaniach i analizach – że utrzymywanie ideologiczno-światopoglądowego konfliktu w kampanii jest z wyborczego punktu widzenia dla niej korzystne.

– Nasz elektorat bardzo oczekuje stanowczej reakcji i naszej deklaracji w tej sprawie. Polacy nie chcą żadnych kart LGBT+, wychowywania dzieci przez środowiska homoseksualne. Nawet politycy związani z PO, jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, się od tego odcinają. A PSL, które przecież jest w koalicji z partiami liberalnymi, ma z tym ogromny problem – usłyszeliśmy.