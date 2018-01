Tomasz Sakiewicz ostro o Andrzeju Dudzie. "Już na niego nie zagłosuję"

Jak elektorat PiS reaguje na dymisje m.in. Antoniego Macierewicza? Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz oświadczył, że nie zagłosuje więcej na Andrzeja Dudę.

Oto nowi ministrowie w rządzie PiS:

Już w grudniu redaktor naczelny "Gazety Polskiej" zapowiadał, że w przypadku dymisji Macierewicza tak postąpi. "Co do Macierewicza, to sprawa jest dla mnie prosta: jeżeli prezydent doprowadzi do jego dymisji, nie zagłosuję na Andrzeja Dudę w żadnych wyborach, nawet gdyby jego miejsce miał zająć Tusk" – napisał wówczas publicysta. Dodał, że widzi jeszcze dla prezydenta "drogę odwrotu". "I nie chodzi o to, czy ma szanse w wyborach prezydenckich, bo moim zdaniem nie ma już żadnych, ale o to, jak zapamiętają go ci, dzięki którym wygrał" - stwierdza redaktor naczelny "Gazety Polskiej".