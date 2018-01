Tomasz Sakiewicz czeka na decyzje Dudy ws. Smoleńska. "Genialny plan"

- Pan prezydent nie ukrywał niechęci do Macierewicza - podkreślił Tomasz Sakiewicz. Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" kilka godzin temu zajął twarde stanowisko ws. dymisji szefa MON. W wieczornym programie TVP Info był jednak stonowany. I uznał, że poczeka na dalsze decyzje Andrzeja Dudy. Także te związane z wyjaśnianiem katastrofy smoleńskiej.

- To jest pytanie, które trzeba zadań panu prezydentowi, bo to on był największym zwolennikiem tej decyzji - stwierdził w TVP Info Tomasz Sakiewicz. Naczelny "Gazety Polskiej" podkreślił, że właściwym adresatem pytania o powody dymisji Antoniego Macierewicza jest również Mateusz Morawiecki, który musiał wnioskować o tę decyzję.