Tomasz Komenda nie żyje. "Bolesny wyrzut sumienia"

" Komenda to bolesny wyrzut sumienia"

Po tej smutnej wiadomości w sieci zaczęły się pojawiać pierwsze komentarze. Janusz Schwertner ocenił, że gdyby nie lata spędzone w więzieniu, Tomasz Komenda wciąż by żył. "Tomasz Komenda to bolesny wyrzut sumienia całego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Gdyby nie koszmarna pomyłka sądowa, żyłby. Jego historia to przestroga. Takich przypadków jest więcej: miejmy na nie otwarte oczy, bo takich tragedii może być więcej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał redaktor naczelny goniec.pl