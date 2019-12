WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze olga tokarczuk + 2 Tomasz Grodzkiviki gabor oprac. Anna Kozińska 25 min. temu Tomasz Grodzki zdziwiony zachowaniem rządzących. Mówi o Oldze Tokarczuk i Viki Gabor Czy marszałek Senatu zaprosi do siebie Polaka, który pomógł w zamachu w Londynie? - Bohaterowie są wśród nas. To oczywiste, że należy ich... Rozwiń Marszałkowskie pokazać panu fragme … Rozwiń Transkrypcja: Marszałkowskie pokazać panu fragment nagrania Który z całą pewnością Widział to jest Londyn cały świat Bezcenny jak mężczyzna Square Narva Stara się o Tego Tego zamachowca Przyczyniając się prawdopodobnie do tego że więcej na pewno do tego że więcej ofiar Nie było to jest podobno Czy pan Popiera prośbę pana ministra ziobry żeby tego człowieka Oznacz Polski Polski orderem it Czy pan może by chciał go Nike To chciałbym zaprosić do senatu panią Olgę to Bo jakoś Obecnie rządzący niespecjalnie ją zauważ Natomiast jeśli tego dzielnego człowieka to jest to bohatery W Polsce mamy wielokrotnie przykłady że ktoś ratuje dziecko z zamarzniętej rzeki Wiele przykładów bohaterów Choćby chodźby Z Ukrainy Podczas strasznej katastrofy drogowe Szczecinem ratował z Samochodów ludzi narażając swoje życie Tacy bohaterowie są wśród nas Że należy jej honorowa I odda I obiema rękami Ma pan wrażenie że Rządzą Lekceważą Dla dla No-spa Spodziewałem się że Podejście do laureatki Nagrody Nobla będzie co najmniej takie samo jak do zwyciężczyni Nie wiem Eurowizja Junior czy jak on się nazywa Ta młoda sympatyczna dom Już zdążyła być uprawiana dla pani Tokarczuk