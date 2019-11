Tomasz Grodzki z PO kandydatem na marszałka Senatu. Znamy jego majątek. Jest czego zazdrościć

Prof. Tomasz Grodzki może zostać marszałkiem Senatu z ramienia opozycji. W sprawie jego kandydatury dogadali się liderzy PO, PSL i SLD. Grodzki - z zawodu lekarz - może pochwalić się pokaźnym majątkiem. Sprawdziliśmy jego oświadczenie.

- Tomasz Grodzki jest kandydatem opozycji na marszałka Senatu - oświadczył w piątek rano Grzegorz Schetyna. I potwierdził to, o czym pisaliśmy jako pierwsi w Wirtualnej Polsce już tydzień temu .

- Tomasz Grodzki to wyjątkowa postać, osoba z wielką kwalifikacją polityczną, merytoryczną i moralną. Politycznie to senator poprzedniej kadencji, merytorycznie to wybitny chirurg z międzynarodowym doświadczeniem, a także radny od 2006 r., samorządowiec - powiedział przewodniczący Platformy.