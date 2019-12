Tomasz Grodzki twierdzi, że TVP robi z nim to samo, co z Pawłem Adamowiczem

"Stawianie zarzuty nie mają charakteru merytorycznego, lecz są efektem bardzo brutalnej i bezpardonowej walki politycznej" - twierdzi adwokat Tomasza Grodzkiego. Marszałek Senatu porównuje swój przypadek do sprawy Pawła Adamowicza i podważa działania prokuratury.

Adwokat marszałka Senatu Jacek Dubois wydał oświadczenie. Przekonuje w nim, że do Tomasza Grodzkiego zgłaszają się pacjenci, którzy chcą "dać świadectwo prawdy" i bronić swojego lekarza od zarzutów o przyjmowanie łapówek .

Jednocześnie jeszcze raz podkreśla, że polityk nigdy nie żądał od nikogo korzyści majątkowych oraz ich nie przyjmował. Ubolewa nad tym, że marszałek nie może się przed oskarżeniami skutecznie bronić, bo nie wie, kto tak naprawdę je formułuje. "Jest to odrażająca metoda, polegająca na dyskredytowaniu człowieka w opinii publicznej" - czytamy w oświadczeniu.

Sposób, w jaki o sprawie informują "media rządowe", budzi u Tomasza Grodzkiego negatywne skojarzenia. "Pan marszałek dostrzega podobieństwo zaistniałej sytuacji do sytuacji tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza, gdy media rządowe rozprzestrzeniały w przestrzeni publicznej zniesławiające go treści, dając niejako przyzwolenie do dalszych takich zachowań" - poinformował jego adwokat.