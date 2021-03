Tomasz Grodzki straci immunitet? Kamil Bortniczuk komentuje

Prokuratura Regionalna w Szczecinie domaga się uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu. Według śledczych prof. Tomasz Grodzki miał przyjmować łapówki od pacjentów, gdy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Sprawę komentował w programie "Tłit" poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk (KP PiS). Czy immunitet powinien zostać Gordzkiemu uchylony? - Jeśli ten materiał jest mocny, to oczywiście, że tak. Szczególnie, że dotyczy to bardzo powszechnego przestępstwa, które miało być popełnione z niskich pobudek przez lekarza, czyli osobę, która wykonuje zawód cieszący się bardzo dużym zaufaniem - komentował. - Dotyczy to zdarzeń, które miały miejsce zanim marszałek Grodzki został politykiem, więc za takim klasycznym immunitetem nie powinien się chować. W mojej ocenie sam powinien zrezygnować z immunitetu - podkreślił Bortniczuk. Poseł odniósł się również do oskarżeń opozycji, że sprawa Grodzkiego to próba przykrycia sprawy Daniela Obajtka. - Wszyscy mają prawo się bronić. Słyszeliśmy to już wielokrotnie w stosunku do niemalże wszystkich polityków, którym stawiane są zarzuty - stwierdził Bortniczuk.

