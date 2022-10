Tomasz Grodzki o węglu: To wyraz kapitulacji rządu

To próba złapania samorządów w pułapkę, by odpowiadali za coś, czego nie ma. To zadanie rządu, by zapewnić dobrej jakości węgiel dla obywateli. Nie sądzę, by samorządy na to przystały, bo to wyraz kapitulacji rządu - powiedział Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o próbie przerzucenia na samorządy odpowiedzialności za brak węgla.