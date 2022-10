Rosja przygotowuje się do ataku nuklearnego? Jasna odpowiedź z USA

Od kilku tygodni z Kremla coraz częściej słychać groźby użycia broni jądrowej. Wiele wskazuje jednak na to, że to blef. Jak przekazała zastępczyni asystenta amerykańskiego ministra obrony ds. Rosji i Ukrainy Laura Cooper, "USA nie odnotowały dotąd żadnych sygnałów sugerujących przygotowywanie się Rosji do użycia broni jądrowej". Przekazała też, jakie czołgi - zdaniem Waszyngtonu - powinny trafić do Ukrainy.