Tomasz Grodzki dla WP: Senat nie będzie narzędziem bezmyślnej obstrukcji

Gratuluję przede wszystkim na początku zapytam o polityczne Uczucie opozycja w senacie jest marszałkiem Jak Co to wróżby Wie pan ja swoją służbę w polityce Traktuje jako Służby i to z pokorą i szacunkiem do bywa I zawsze tak do tego Więc w tej chwili przed opozycją Stoi Moim zdaniem zadanie trudniejsze i bardziej odpowiedzialna W poprzedniej Gdzie będziesz miał znaczący Mnie Ale taka sama odpowiedź Spoczywa również na sen Miasto na Zbiorowej Zdecydował że chce Do Seicento Czyli Dla Rządzących senat dla opozycji Jestem przekonany wybieram się do pani marszałek Witek z pierwszą wizytą Jestem przekonany że To wymaga od nas nauczenia się na nowo Reguł polityki W tym budynku Ale jestem również przekonany Że będziemy że będziemy w stanie wypracować Nowe rozwiązania i po Do tego Do czego są powołane same is Aby stanowić mądre prawa aby nie trzeba 7 razy Aby procedować w normalnym trybie Aby senat Kuźnia Najlepszego możliwego prawa dla Polek i Polaków I jednocześnie żeby był też strażnikiem przyzwoitą Ty właśnie będzie pan się udało Cukinii Generalnie mamy do omówienia kilka spraw ale Chcemy chcemy chcemy umówić Wyobraża pan sobie dwóch Z PISu Wyobrazić To ja se mogę wie pan wiele rzeczy natomiast projekt jest taki żeby Obecnie czterech Marcia Jeden dla I przypomnę że w poprzedniej kadencji na 5 Marszałek i 4 wicemarszałków opozycja miała tylko 1 Cała reszta była z pisma nasz Ponad Także także spokojnie zachowajmy zachowajmy Rossa Przybora Nacyna będą Wzorcownia oczy Ze względu na to Sms został przejęty przez opozycji teraz tak ustawy które będą trafiały z systemu dos Czy Głównie w pytam o Te pisowskie czy to jest tak że Bo ci tego że Cofane do sejmu jak tam wyobrażasz Pan rację że Senat jest tym żeby to prawo stanowić I będziemy je przepracowywać zgodnie z trybem regulaminowy Po tonerze jeżeli ustawa będzie dobra zostanie uchwalona jeżeli będzie do poprawienia zostanie Jeżeli będzie do odrzucenia Pieczona Ale ostatnią rzeczą Do jakiej dopuszczę to Senat był bezmyślny Narzędzie mops Tak nie będzie to panu Będzie pan stał na straży także tak się nie Będę stał na straży Praworządność Przestrzeganie regulaminu Honoru I szacunku Teraz już na sam koniec zapytam Czy chce pan porozmawiać z Elżbietą i tak i teraz Mówi pan o dwóch ustawach które będą odrzucane przez radcę złe ustawi trasą nie zapytam one wrócą do Nie z poprawkami do sejmu i sejmiku Po prostu przejdą już Senackiego czy panel Że Marszałek Stosowała Tego Liczby do Na przykład Liczył się zeza Ustaw nie przegłosuje czy wyobraża pan Będę o tym rozmawiał z Panią marszałek ale nie jestem w jej głowie więc proszę pytać