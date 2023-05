Tokajew drwi z Łukaszenki. "Doceniam jego żart"

– Jeśli ktoś się martwi, no cóż, nie sądzę, żeby Kassym-Jomart Tokajew się tym martwił, ale jeśli nagle tak się stanie, nikt nie jest przeciwko Kazachstanowi i innym krajom, które mają takie same bliskie stosunki, jak my z Federacją Rosyjską. I to bardzo proste, trzeba przystąpić do unii białorusko-rosyjskiej i to wszystko, i będzie broń jądrowa dla wszystkich. (...) Strategicznie powinniśmy zrozumieć, że mamy wyjątkową szansę na zjednoczenie – powiedział Łukaszenka na antenie rosyjskiej telewizji.