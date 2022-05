To zrobili Rosjanie w obwodzie kijowskim. Przerażające obrazy

- To, że dzisiaj Ukraińcy bronią się, przelewając krew za wszelką cenę, walcząc o każdą piędź ziemi, pokazuje, że nie chcą być w rosyjskiej strefie wpływów, tylko chcą sami stanowić o sobie, chcą sami decydować, do jakiej ewentualnie wspólnoty będą należeli i to jest ich święte prawo - podkreślił Andrzej Duda.